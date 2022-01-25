Hava filtreleri içindeki 98 bin uyuşturucu hapı narkotik köpeği 'Bozo' buldu - Son Dakika

HATAY'da polisin bir kargo şirketinde narkotik köpeği 'Bozo' ile yaptığı aramada, hava filtresi içine gizlenmiş 98 bin 185 captagon hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesinde bir kargo şirketinde narkotik köpeği 'Bozo' ile arama yaptı. Polisin aramasında 6 kolide, 90 metal hava filtresi içerisine gizlenmiş, 16 kilo 397 gram ağırlığında 98 bin 185 captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. yakalanarak, gözaltına alındı.