Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni - Son Dakika
Üye Girişi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni

20.08.2022 10:38
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün emekliye ayrılması dolayısıyla devir teslim töreni düzenlendi.

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün emekliye ayrılması dolayısıyla devir teslim töreni düzenlendi. Orgeneral Atilla Gülan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı brövesini Küçükakyüz'den aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki törene; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Aysever ve çok sayıda askeri personel katıldı. Tören mangasını selamlayan Bakan Akar'ın şeref defterini imzalamasının ardından devir teslim törenine geçildi. Bakan Akar, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sürecini geride bıraktıklarını belirterek, terfi eden ve emekli olan komutanlara iyi dileklerini bildirdi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Hava Kuvvetleri'ndeki pilot problemin giderek arttığını belirten Akar, "Buna rağmen arkadaşlarımızın emir ve komutasında pilotlarımızın, gençlerimizin dirayetiyle mukavemetiyle kahramanlık ve fedakarlıklarıyla bir pilot, 5 pilotun işini yaptı. Herhangi bir şekilde bizlere sorun yaşatmadılar. Bundan dolayı da ben Hasan Küçükakyüz'ün şahsında bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Orgeneral Küçükakyüz'e bundan sonraki hayatında başarı dileklerinde bulunan Bakan Akar, hizmet anısı şilti ve hizmet belgesi verdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de görevi devreden ve devralan silah arkadaşlarını tebrik etti.

ORGENERAL KÜÇÜKAKYÜZ: UÇUŞ SONA ERMİŞTİR

Hava Kuvvetleri Komutanlığı brövesini Orgeneral Atilla Gülan'a devreden Orgeneral Hasan Küçükakyüz, "2017 yılında devraldığım Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini bugün uzun süredir birlikte görev yaptığım, başarılarını gururla izlediğim kıymetli silah arkadaşım Orgeneral Atilla Gülan'a devrediyorum. Orgeneral Hasan Küçükakyüz için uçuş sona ermiş ve görev bitmiştir" diye konuştu.

ORGENERAL GÜLAN: DAİMA HARBE HAZIR OLACAĞIZ

Brövesi takılan Orgeneral Atilla Gülan ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın emir ve komutasını devraldığına değinerek, "Havacı bir subay olarak yıllarca değişik kademelerinde görev yaptığım Hava Kuvvetleri'ne komutan olma sorumluluğu ve ağrılığının bilincindeyim. Görev yapacağım süre içerisinde personelimle birlikte benimseyeceğimiz temel hedef milli hak ve menfaatlerin gerektirdiği an ve coğrafyada devletimizin ve milletimizin emrinde verilecek görevleri etkin bir şekilde yerine getirmek için daima harbe hazır olacağız" açıklamasında bulundu.

Törenin sonunda Orgeneral Atilla Gülan, Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e görevi süresince kullandığı 'Komutanlık Forsu'nu hediye etti. (DHA)

YORUMLAR
500
Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni
Kaynak: DHA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Yaşar Güler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:33 Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
02:46 Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 10:38:40. #1.11#
SON DAKİKA: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement