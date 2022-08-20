Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün emekliye ayrılması dolayısıyla devir teslim töreni düzenlendi. Orgeneral Atilla Gülan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı brövesini Küçükakyüz'den aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki törene; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Aysever ve çok sayıda askeri personel katıldı. Tören mangasını selamlayan Bakan Akar'ın şeref defterini imzalamasının ardından devir teslim törenine geçildi. Bakan Akar, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sürecini geride bıraktıklarını belirterek, terfi eden ve emekli olan komutanlara iyi dileklerini bildirdi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Hava Kuvvetleri'ndeki pilot problemin giderek arttığını belirten Akar, "Buna rağmen arkadaşlarımızın emir ve komutasında pilotlarımızın, gençlerimizin dirayetiyle mukavemetiyle kahramanlık ve fedakarlıklarıyla bir pilot, 5 pilotun işini yaptı. Herhangi bir şekilde bizlere sorun yaşatmadılar. Bundan dolayı da ben Hasan Küçükakyüz'ün şahsında bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Orgeneral Küçükakyüz'e bundan sonraki hayatında başarı dileklerinde bulunan Bakan Akar, hizmet anısı şilti ve hizmet belgesi verdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de görevi devreden ve devralan silah arkadaşlarını tebrik etti.

ORGENERAL KÜÇÜKAKYÜZ: UÇUŞ SONA ERMİŞTİR

Hava Kuvvetleri Komutanlığı brövesini Orgeneral Atilla Gülan'a devreden Orgeneral Hasan Küçükakyüz, "2017 yılında devraldığım Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini bugün uzun süredir birlikte görev yaptığım, başarılarını gururla izlediğim kıymetli silah arkadaşım Orgeneral Atilla Gülan'a devrediyorum. Orgeneral Hasan Küçükakyüz için uçuş sona ermiş ve görev bitmiştir" diye konuştu.

ORGENERAL GÜLAN: DAİMA HARBE HAZIR OLACAĞIZ

Brövesi takılan Orgeneral Atilla Gülan ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın emir ve komutasını devraldığına değinerek, "Havacı bir subay olarak yıllarca değişik kademelerinde görev yaptığım Hava Kuvvetleri'ne komutan olma sorumluluğu ve ağrılığının bilincindeyim. Görev yapacağım süre içerisinde personelimle birlikte benimseyeceğimiz temel hedef milli hak ve menfaatlerin gerektirdiği an ve coğrafyada devletimizin ve milletimizin emrinde verilecek görevleri etkin bir şekilde yerine getirmek için daima harbe hazır olacağız" açıklamasında bulundu.

Törenin sonunda Orgeneral Atilla Gülan, Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e görevi süresince kullandığı 'Komutanlık Forsu'nu hediye etti. (DHA)