(Havadan görüntülerle) 101 MOTOSİKLETLİ POLİS İSTANBUL'DA TÜRK BAYRAKLARIYLA ŞEHİR TURU ATTI - Son Dakika

19 MAYIS Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne bağlı 101 ekip kortej oluşturarak şehir turu attı. Ekiplerin 15 Temmuz Şehitler ve Galata Köprülerinden geçişleri havadan görüntülendi.

19 MAYIS Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne bağlı ekipler Dolmabahçe Sarayı önüne gelerek kortej oluşturdu. Korteje dünya şampiyonu sporcu ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu da katıldı. Kprtej 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Türk Bayrağı açarak Anadolu yakasına geçti. Daha sonra Bağdat Caddesi'nde tur atan kortej, Avrasya Tüneli'nden geçerek Avrupa yakasına geldi. Tarih yarımadayı gezen motosikletli ekipler, bu defa Galata Köprüsü'nde bayrak açtı. 101 motosikletli polis tarafından Galata Köprüsü üzerinde açılan Türk Bayrakları görsel şölen oluşturdu. Ekiplerin 15 Temmuz Şehitler ve Galata Köprülerinden geçişleri havadan görüntülendi.

- İstanbul