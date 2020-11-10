(Havadan fotoğraflarla) - İstanbul'un tarihi yerlerinde Formula 1 araçları tur atıyor - Son Dakika

Özgür EREN-Murat SOLAK-Zeki GÜNAL-Mertcan ÖZTÜRK/

Formula 1 yarışlarının Türkiye'deki ayağının tanıtım filmi için Eminönü ve Galata Köprüsü'nde çekim yapıldı. Formula1 araçlarını görmek isteyen bazı vatandaşlar Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Köprüde sürüş yapan Formula araçları havadan da fotoğraflandı.

Formula 1 yarışlarının Türkiye'deki ayağının tanıtım filmi için İstanbul'un tarihi noktalarında pilotlar sürüş yaptı. Dün, Arnavutköy Sahili'nde sürüş yapan 2 pilot bugün ise Eminönü ve Galata Köprüsü'nde boy gösterdi. Tanıtım filmi nedeniyle yapılan sürüş için helikopterdeki kameradan da görüntü alındı. Köprüler üzerinde Formula 1 araçlarının gösteri sürüşü dronla da görüntülendi.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİYarış araçlarını izlemek isteyen bazı vatandaşlar ise araçların güzergahı üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar cep telefonları ile yarış arabalarını görüntülemeye çalıştı.