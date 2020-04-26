Havranlı Kore gazisi Ali Ayten son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde 91 yaşında vefat eden Kore Savaşı gazisi Ali Ayten, son yolculuğuna uğurlandı.

Kore'ye giden Türk birliklerinde piyade onbaşı olarak görev yapan gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu Cami-i Kebir'e getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Ayten'in cenazesi Havran İlçe Kabristanlığında toprağa verildi.

Havran Kaymakamı Şeref Aydın, cenaze töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti.

Aydın, "Gazimize Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi

Cenaze törenine Ayten'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri ile vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak katıldı.