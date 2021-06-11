Havza Belediye Başkanı Özdemir'den düğünlerde Kovid-19 önlemlerine dikkat edilmesi uyarısı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında kademeli normalleşme sürecinde nikah ve düğünlerin serbest bırakılmasının ardından Havza Belediyesi Nikah Memurluğunda da nikahlar gerçekleştiriliyor.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kademeli normalleşme sürecinde ilk nikahını kıydı.

Hülya ve Çağrı Emre Çıtaksevi çiftinin nikahını kıyan Özdemir, nikah sonrası genç çifte evlilik cüzdanını vererek mutluluklar diledi.

Özdemir, düğünlerini daha sonra gerçekleştirecek çifte ve ailelerine düğün töreninde Kovid-19 önlemlerine uymaları uyarısında bulanarak, "Düğünlerimizde masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyalım. Bu kurallara ne kadar sıkı uyarsak, kısıtlamasız düğünlere daha da yaklaşacağız. Bir an evvel bu hastalıktan kurtulmak için toplum olarak herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Aksi halde yine yasakların ve kısıtlamaların olduğu günlere döneriz." dedi.