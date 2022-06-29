Havza Belediyesinde teknik çalıştay düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Havza Belediyesinde teknik çalıştay düzenlendi

29.06.2022 16:38
Havza Belediyesinde teknik çalıştay düzenlendi

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesinde teknik çalıştay gerçekleştirildi.

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesinde teknik çalıştay gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında düzenlenen çalıştayda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İmar Planlama, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetimi şubelerinde yürütülen iş ve işlemler ile İmar Kanunu, Sıfır Atık, İmar Barışı, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile bu yeni düzenleme ve uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Belediye Başkanı Özdemir, bu tür çalışmaların vatandaşa hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı ulaşması adına önemli olduğunu vurgulayarak, "Belediye olarak yapılan yeni düzenlemeler konusunda vatandaşla direkt çalışan bir kurumuz. Yapılan değişiklik ve yeni uygulamaların en doğru şekilde halka yansıtılması için bu tür çalıştaylar önemli. Bu sayede personelimiz kendilerini geliştirirken uygulamada yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmiş oluyor." dedi.

Çalıştaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcıları Sedat Kurnaz ve Tevrat Kisbet, şube müdürleri Murat Çebi, Oktay Dündar ve Ahmet Ender Değirmenci ile Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt, Zabıta Müdürü Erhan Demir katıldı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Samsun'da tarihi hastane binası restore edilip yaşam merkezi olacak Son Dakika | Samsun'da tarihi hastane binası restore edilip yaşam merkezi olacak Samsun Valisi Dağlı, Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı Samsun Valisi Dağlı, Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kaynak: AA

Sebahattin Özdemir, İklim Değişikliği, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Belediyesinde teknik çalıştay düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 16:48:24. #1.12#
SON DAKİKA: Havza Belediyesinde teknik çalıştay düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement