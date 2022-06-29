Havza Belediyesinde teknik çalıştay düzenlendi

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesinde teknik çalıştay gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında düzenlenen çalıştayda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İmar Planlama, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetimi şubelerinde yürütülen iş ve işlemler ile İmar Kanunu, Sıfır Atık, İmar Barışı, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile bu yeni düzenleme ve uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Belediye Başkanı Özdemir, bu tür çalışmaların vatandaşa hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı ulaşması adına önemli olduğunu vurgulayarak, "Belediye olarak yapılan yeni düzenlemeler konusunda vatandaşla direkt çalışan bir kurumuz. Yapılan değişiklik ve yeni uygulamaların en doğru şekilde halka yansıtılması için bu tür çalıştaylar önemli. Bu sayede personelimiz kendilerini geliştirirken uygulamada yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmiş oluyor." dedi.

Çalıştaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcıları Sedat Kurnaz ve Tevrat Kisbet, şube müdürleri Murat Çebi, Oktay Dündar ve Ahmet Ender Değirmenci ile Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt, Zabıta Müdürü Erhan Demir katıldı.