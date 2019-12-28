Havza Belediyesinin acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza Belediyesinin acı günü - Son Dakika

Havza Belediyesinin acı günü

6 saat önce

Havza Belediyesinde görevi başında iken vefat eden belediye personeli için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Havza Belediyesinin acı günü, System.String[]

Havza Belediyesinde görevi başında iken vefat eden belediye personeli için Mevlid-i Şerif okutuldu.


Görevi başında rahatsızlanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden Erdal Akan için ailesi tarafından mevlit okutuldu. Mevlit sonrasında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Erdal'ın genç yaşta aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşamaktayız. Erdal kardeşimizin çalıştığı dönemde Havza'nın her yerinde yapılan hizmetlerde katkısı oldu. Kısa süre de olsa birlikte çalışma imkanı bulduğum, uzun yıllardır arkadaşlığımız olan mesai arkadaşımız, bir kardeşimiz olan Erdal Akan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kez daha Havza Belediyesindeki mesai arkadaşları olarak bizler hakkımızı helal ediyor ve kederli Akan ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.


Akan'ın ikamet ettiği Değirmenüstü Mahallesi Camisi'nde okunan mevlide ayrıca Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, belediye meclis üyeleri, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, eski Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, protokol üyeleri ile Akan'ın mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı
Neslican Tay'ı unutturmamak için sözlerini minibüsüne yazdırdı Yerli otomobil arıza yaparsa uzaktan müdahale edilebilecek Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor

Son Dakika Haberleri
20:36 Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
20:36 Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
20:35 Yılbaşı öncesi asayiş uygulaması - Son Dakika
20:35 Beykoz'da binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
20:34 Taksim yılbaşı için ışıl ışıl - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika
20:04 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 20:41:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Havza Belediyesinin acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]