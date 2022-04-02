Havza'da 95 ünite kan bağışı toplandı - Son Dakika
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Havza'da 95 ünite kan bağışı toplandı

02.04.2022 09:27
Havza'da 95 ünite kan bağışı toplandı

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 95 ünite kan bağışı alındı.

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 95 ünite kan bağışı alındı.

Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında Kovid-19 nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da bağış otobüsüyle kan bağışı kabul edildi.

Kevser Camisi önüne konuşlandırılan otobüste iki gün boyunca 95 ünite kan bağışı toplantı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, ramazan ayında kan bağışının azaldığına dikkati çekerek, "Kızılay olarak iftar sonrası kan bağışları için ramazan ayında da çalışma yapılacak. Ramazan ayı paylaşmanın ve yardımlaşmanın yoğun yaşandığı bir ay. Bağışlayacağınız bir ünite kan ve kurtaracağın üç canın mutluluğu ile ramazanın ruhunu daha derinden yaşayacaksınız. Herkesi kan bağışına davet ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da 95 ünite kan bağışı toplandı - Son Dakika


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