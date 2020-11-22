Havza'da KPSS için adaylara araç tahsis edildi - Son Dakika

Havza'da ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim sınavı gerçekleştirildi.

İlçede, KPSS'ye 9 binada 151 salonda bin 74 aday girdi.

Havza Belediyesince, ilçede sınava giren adaylar için araç tahsis edildi.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte edilen Havza Belediyesi hizmet araçları sınav giriş saatine kadar, KPSS için sınav merkezlerine giden adayları sınav merkezlerine taşıdılar.

İlçe merkezinde oluşturulan iki sınav koordinasyon merkezi ile özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda da yardımcı olundu.

Öte yandan sınav binalarının bahçelerine adayların dışında kimse alınmadı, adaylar elleri dezenfekte ettirilerek ve maske ile binalarda alındı. Adaylara ayrıca ıslak mendil dağıtıldı.