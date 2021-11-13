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Havza'dan kısa kısa - Son Dakika

Havza'dan kısa kısa

13.11.2021 15:50
Havza'dan kısa kısa

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdür Cafer Uzun, açılan spor kurslara yaklaşık 350 öğrencinin katıldığını belirtti.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdür Cafer Uzun, açılan spor kurslara yaklaşık 350 öğrencinin katıldığını belirtti.

Uzun, Havza Spor Salonu'nda devam eden voleybol kursunu ziyaret etti, kurs antrenörü Doğan Uysal'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle de sohbet eden Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden temin edilen forma, yağmurluk ve çantadan oluşan spor malzemelerini öğrencilere dağıttı.

Uzun, Kaymakamlığın himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri tarafından açılan kurslarda yaklaşık 350 gencin sportif eğitim aldığını söyledi.

Kış döneminde güreş, voleybol, basketbol, atletizm, futbol, tenis, jimnastik ve badminton gibi farklı kursların devam ettiğini anlatan Uzun, "Kurslarımızın amacı gençlerimizi spora teşvik etmek ve spor becerileri kazandırmak. Bu kurslarda yetenekleri ile öne çıkan gençlerimizi ayrıca profesyonelleşme yönlendirerek ülkemize profesyonel sporcular kazandırmakta diğer bir amacımız. Bizlere destek olan Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Havza'da kitap sohbeti düzenlendi

Havza İlçe Halk Kütüphanesi ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Havza Gençlik Merkezi Kitap Kulübü üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ilk kitap sohbeti etkinliğinde Kelile ve Dimne kitabı ele alındı.

Etkinliğe katılanlar, kitap hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Kütüphane Sorumlusu Cevdet Mutlu, kütüphaneye ilgiyi artırmak adına Havza Gençlik Merkezi ile kitap sohbetleri etkinliğini düzenlediklerini belirterek, daha çok öğrencinin kütüphaneyi kullanması ve daha fazla kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için çalıştıklarını söyledi.

Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin da kulüp üyesi öğrencilerin düzenlenen etkinliklerle kendilerini doğru ifade etme gibi becerilerini geliştirmeleri sağlamak istediklerini kaydetti.

Etkinlik sonunda etkinliğe katılan öğrencilerin kütüphane üyelikleri yapıldı.

Havza'dan kısa kısa

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'dan kısa kısa - Son Dakika


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