Havza OSB'de yer tahsisleri sürüyor - Son Dakika

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Acar Havza OSB'de mevcut sanayi arazisinin yaklaşık yüzde 50'sinin tahsisinin yapıldığını söyledi.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havza OSB'de 5 firma tarafından üretime geçildiğini söyledi.

Üretime geçen firmaların yatırım tutarının 197 milyon 900 bin lira olduğunu ve bu firmalarda yaklaşık 200 kişinin istihdam edildiğini belirten Acar, 15 firmaya yer tahsisi yapıldığını aktararak şöyle devam etti:

"Havza OSB yönetimi tarafından yapılan başvuruların incelenmesinin ardından 15 firmaya yer tahsisi yapıldı ve firmalarımızdan 9 tanesi yatırımlarına hızlı bir şekilde devam ediyorlar. İnşaatları devam eden yatırımların toplam bedeli 225 milyon 500 bin lira ve bu yatırımlar tamamlandığında yaklaşık bin kişilik istihdam sağlanacak. Proje aşaması devam eden ve yer tahsisi gerçekleşen 5 firmamızın yatırım bedeli ise 254 milyon lira ve bu firmalarımız da üretime geçtiğinde yaklaşık 250 kişilik istihdam sağlanacak. Ayrıca 5 firma da yer tahsisi için başvuruda bulundu ve şu an firmaların başvuruları değerlendirme aşamasında."

Havza OSB'nin cazibesini daha da artırmak için çalışmalara devam edildiğini vurgulayan acar, "Devam eden Havza OSB Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor Projesi ile kurulacak yaşam merkeziyle yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik mesleki, teknik ve sosyal gelişim alanları oluşturulmasını, otomatik sayaç okuma sistemi kurulumu ve enerji verimliğini sağlamayı hedeflemekteyiz. Yine Devlet Demir Yolları ile OSB'mize yapılacak olan yükleme rampası için çalışmalarımız devam ediyor. OSB'ye doğal gaz verilmesi için de dağıtım firması ile gerekli görüşmeler yapılmakta. Bu yıl içinde OSB bağlantı yolumuzun birinci kat satıh kaplaması tamamlandı." dedi.

Acar, son olarak Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın talimatları doğrultusunda mevcut sanayi alanının genişletilmesi çalışmalarına devam edildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mevcut bin dekar olan Havza OSB'mizin 4 bin 500 dekara çıkarılması için çalışmalarımız devam edilmekte. Havza OSB çalışmalarına başlandığında Havza için büyük bir hayaldi. Hayallerimiz Havza OSB'de bacaları tüten fabrikalar ile gerçek oluyor. Geldiğimiz noktada sanayi alanlarımızın yaklaşık yüzde 50'sinin tahsisi gerçekleşti ve yeni talepler gelmekte. Mevcut alanımızın genişlemesi ile Havza OSB sadece Havzanın değil bölgenin umudu olacak. Havza OSB büyücek, Havza büyücek, bölgemiz büyüyecek ülkemiz güçlenecek ve büyüyecek. Bu bilinç ile çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."