Havza-Vezirköprü karayolu ve Bekdiğin OSB görüşüldü - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun heyeti olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek Havza- Vezirköprü karayolu ile Bekdiğin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) demiryolu bağlantısı konularını görüştüklerini söyledi.

AK Parti 7. Olağan Genel Kurulu'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Samsun heyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı ziyaret ederek Bakan Adil Karaismailoğlu ve Bakan Yardımcısı O"mer Fatih Sayan ile görüştü. Ziyaretlerin sonunda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Bakan Adil Karaismailoğlu ile Bakan Yardımcısı O"mer Fatih Sayan'a semaver hediye etti.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Başkan Özdemir, "Bölgemiz için hayati önem arz eden Havza-Vezirköprü karayolunun yapımına başlanması dolayısıyla Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na teşekkürlerimizi ilettik. Ayrıca Bekdiğin Organize Sanayi Bölgemiz için son derece önemli olan demiryolu bağlantısı ve yükleme rampaları ile yol bağlantıları hakkındaki taleplerimizi ilettik. Sayın Bakanımıza yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN