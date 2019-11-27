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Havza Yerel Eylem Grubu Derneği'nin genel kurulu yapıldı

6 saat önce

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Havza Yerel Eylem Grubu Derneği'nin genel kurulu yapıldı, System.String[]

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulunun açılışında konuşan Havza Belediye Başkanı ve Derneğin Kurucu Başkanı Sebahattin Özdemir, derneğin Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye'de, 12 ilde uygulanan IPARD II Programı kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliği ile yürütülen, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı" tedbiri kapsamında kurulduğunu belirtti.

Özdemir, dernek hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Yerel Eylem Grubu Derneği, kaymakamlık, belediye ve ilgili diğer kamu kurumları ile birlikte, girişimciler, çiftçiler, kooperatifler, birlikler, sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan kamu-özel ortaklığı işbirliğiyle yerelin kaynaklarını, güçlü ve zayıf yönlerini, değerlerini, potansiyelini sahada gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmaları ile belirleyecek, bu doğrultuda yöreye uygun strateji planları geliştireceğiz. Bu stratejik plan içeriğinde, ilçemizin tarım, turizm, kültürel miras, hizmetler sektörü ve sosyal konular gibi kırsal yaşamın bütün bileşenlerini birbirine bağlayarak yerel ekonomiyi geliştirmek ve iş imkanlarını arttırmak için projeler geliştireceğiz. Havza'mızın yerelde kalkınması ve hak ettiği değere ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Genel kurulumuz hayırlı olsun." dedi.

Konuşmanın ardından oluşturulan divan heyeti ile genel kurul gerçekleştirildi. 31 üyeden 25 üyenin katıldığı genel kurulda oyların tamamını alan Derneğin Başkanlığına Kurucu Başkan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir seçildi.

Derneğin Yönetim Kurulu Kadir Kayan, Uğur Yıldırım, Coşkun Genç, Seyit Ahmet Dikmen, Seda Gün, Mevlüde Akça'dan, Denetim Kurulu ise Yakup Akakein, Abdullah Gürkanlı ve Ahmet Çavdar isimlerinden oluştu.

Genel kurula Havza Belediye Başkanı Özdemir yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeler katıldı.

Sebahattin Özdemir, Avrupa Birliği, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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