Üye Girişi
Hayalet ağlar Marmara Denizi'nden böyle çıkarılıyor - Son Dakika

Hayalet ağlar Marmara Denizi'nden böyle çıkarılıyor

12.01.2022 10:48

Hayalet ağlar Marmara Denizi'nden böyle çıkarılıyor Marmara Denizi'nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi'nin kıyıları İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayalet ağlardan temizleniyor.

Hayalet ağlar Marmara Denizi'nden böyle çıkarılıyor

Marmara Denizi'nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor

İSTANBUL - Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi'nin kıyıları İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayalet ağlardan temizleniyor. Kınalıada, Maltepe, Yenikapı, Zeytinburnu ve Yeşilköy açıklarında belirlenen su altındaki ağların denizden çıkarılması kameraya yansıdı.

Marmara Denizi'nde oluşan müsilaj ile mücadele için hazırlanan 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Marmara Denizi'ndeki hayalet ağların temizlenmesi karar alınmıştı. Eylem planı ve İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yürütülen "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında, belirlenen 12 noktadaki deniz dibinde bulunan hayalet ağların temizlenmesi çalışmalarına başlandı. Kınalıada, Maltepe, Yenikapı, Zeytinburnu ve Yeşilköy açıklarında belirlenen su altındaki ağlar denizden çıkarıldı. Hayalet ağ olduğu tespit edilen 12 noktada yaklaşık 19 bin metrekarelik gırgır ağı, 3 adet bin metrekarelik trol ağı ve 2 adet trol kapısı deniz dibinden çıkarıldı. Denizden çıkarılan hayalet ağlar 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi.

Hayalet ağlar Marmara Denizi'nden böyle çıkarılıyor
Hayalet ağlar Marmara Denizi'nden böyle çıkarılıyor
Hayalet ağlar Marmara Denizi'nden böyle çıkarılıyor

YORUMLAR
500

Marmara Denizi, İstanbul, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayalet ağlar Marmara Denizi'nden böyle çıkarılıyor - Son Dakika


Pep Guardiola'nın anlatımıyla Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent: Kendi tarzı vardır! Pep Guardiola'nın anlatımıyla Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent: Kendi tarzı vardır!         
10:46
CHP'nin ağır topu Oğuz Kağan Salıcı, canlı yayında erken seçim için tarih verdi: Önümüzdeki sonbahar CHP'nin ağır topu Oğuz Kağan Salıcı, canlı yayında erken seçim için tarih verdi: Önümüzdeki sonbahar         
10:42
Altın madalyaya layık görülmüştü! Kamboçya'nın mayın avcısı kahraman sıçanı hayatını kaybetti Altın madalyaya layık görülmüştü! Kamboçya'nın mayın avcısı kahraman sıçanı hayatını kaybetti         
10:33
Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın sözleri, duyanların gözünü yaşarttı Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın sözleri, duyanların gözünü yaşarttı         
10:29
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26

Son Dakika Haberleri
10:46 Pep Guardiola'nın anlatımıyla Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent: Kendi tarzı vardır!
10:42 Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı
10:41 CHP'nin ağır topu Oğuz Kağan Salıcı, canlı yayında erken seçim için tarih verdi: Önümüzdeki sonbahar
10:33 Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı
10:32 Altın madalyaya layık görülmüştü! Kamboçya'nın mayın avcısı kahraman sıçanı hayatını kaybetti
10:27 Koronaya yakalanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor
10:14 Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda ediyor
10:12 Bıçakla şaka mı olur? Şaka ile başlayan tartışma, kanlı bitti: Arkadaşını kalbinden bıçakladı
10:11 Çıplak eylem yapmasıyla tanınan ünlü aktivist Laura Amherst, kendisine gelen teklifi ifşa etti
10:09 Zaman yolcusu üç tarih verdi: 2022 yazı, 15 Mart ve 28 Haziran! Ne olacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 10:58:43. #1.11#
SON DAKİKA: Hayalet ağlar Marmara Denizi'nden böyle çıkarılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement