Hayalini kurduğu "inşaat mühendisi" diplomasına 71 yaşında kavuştu - Son Dakika
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Hayalini kurduğu "inşaat mühendisi" diplomasına 71 yaşında kavuştu

27.05.2022 11:29
Hayalini kurduğu "inşaat mühendisi" diplomasına 71 yaşında kavuştu

Bingöl'de yaşayan emekli inşaat teknikeri Mehmet Evran, 71 yaşında yıllarca hayalini kurduğu inşaat mühendisliği diplomasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

YUSUF EYYÜP SARI - Bingöl'de yaşayan emekli inşaat teknikeri Mehmet Evran, 71 yaşında yıllarca hayalini kurduğu inşaat mühendisliği diplomasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Evran, 1976 yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Enstitüsünden, 1986 yılında da aynı üniversitenin inşaat teknikerliği bölümünden mezun oldu.

Bingöl İl Özel İdaresinde inşaat teknikeri olarak görev yaparken 1998 yılında Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne Dikey Geçiş Sınavıyla geçmeye hak kazanan Evran, kayıt işlemlerini tamamlayamadığı için bu hakkını kaybetti.

42 yıl görev yaptığı İl Özel İdaresinden 2012'de emekli olan Evran, 2018 yılında, bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini de kapsayan "af" ile Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırdı.

Torunları yaşındaki gençlerle bir arada eğitim gören Evran, bölümden başarıyla mezun oldu.

Evran, mezuniyet törenine kendisini bu süreçte destekleyen eşi Naciye ile çocukları ve 11 yaşındaki torunu Ceren Evran ile katıldı.

Cüppe giydiği törende mezuniyet belgesi verilen Evran'a, salondan büyük alkış geldi.

Evran gençlerle birlikte kep attı.

Evren, gençlere okumalarını tavsiye etti

Mehmet Evran, AA muhabirine, ilk, orta ve lise öğrenimini Tunceli'de tamamladığını söyledi.

71 yaşında hayalindeki bölümden mezun olmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Evran, "Önceleri fakültedeki arkadaşlarım beni veli sandı. İçimde kalmıştı, inşaat mühendisliği bölümünü bitirmek istedim. Yıllarca uğraştım bugün nasip oldu. Beraber çalıştık beraber bitirme safhasına geldik." dedi.

Evran, gençlere önerilerde bulunarak, "Televizyon, bilgisayar, bunlardansa okumalarını istiyorum, eğitimlerini sürdürmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yaşı büyük olanların azimli davranışları harika bir şey"

Naciye Evran, eşini sahnede görünce çok mutlu olduğunu anlatarak, "Eşimle gurur duyuyorum. Herkesin okumasını canıgönülden istiyorum." diye konuştu.

Evran'ın 11 yaşındaki torunu Ceren Evran da dedesini mezun olurken gördüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Ceren Evran, "Arkadaşlarım da şaşırdı. Yaşı büyük olanların böyle azimli davranışları bence çok harika bir şey. Ben de psikiyatrist olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Okumanın yaşı olmadığını herkese gösterdi"

Evran'ın sınıf arkadaşı Yusuf Devran, dedesi yaşındaki Mehmet Evran'ı sınıfta ilk gördüğünde çok şaşırdığını ifade etti.

"Okumanın yaşı olmadığını herkese gösterdi. Mehmet amcayla okuduğum için gurur duyuyorum. Gençleri çok teşvik etti." diyen Devran, Mehmet Evran'ın çalışmanın gücünü herkese gösterdiğini aktardı.

"Dersine girmek beni mutlu etti"

Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Benli, Evran'ın bu yaşta gösterdiği azmin ve başarısının gençlere örnek olduğunu belirtti.

Dr. Öğretim Üyesi Bayram Yurt ise Mehmet Evran'ın ilerlemiş yaşına rağmen azminden hiçbir şey kaybetmediğini söyledi.

Yurt, "Dersine girmek beni son derece mutlu etti. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Mehmet Evran, Emekli, Bingöl, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayalini kurduğu 'inşaat mühendisi' diplomasına 71 yaşında kavuştu - Son Dakika


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