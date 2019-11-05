Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından '3-9 Kasım Organ Bağış Haftası' etkinlikleri kapsamında "Hayat Verenlere Teşekkür" toplantısı düzenlendi.



Araştırma Uygulama Hastanesinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Türkay Akbaş, Türkiye'de beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin organ bağış oranının düşük olduğunu söyleyerek, beyin ölümü tanısı konulan her 10 kişiden 3'nde organ bağışına izin verildiğini dile getirdi. Bu toplantı dolayısıyla hem organ bağışına farkındalığı arttırmak istediklerini dile getiren Akbaş, hem de organ bağışına izin veren verici yakınlarına teşekkür etmek istediklerini vurguladı.



"Dinen uygun"



Toplantıda organ bağışının dinen önemine vurgu yapan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fuat Akdemir, bu nedenle ailelere göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.



Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ise yaptığı konuşmada; Araştırma uygulama Hastanesinde organ bağışı sürecinin tüm ekip üyelerince titiz ve özverili bir şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, düzenlenen bu toplantının anlamlı geçmesini sağlayan donör yakınlarına pozitif ve hassas yaklaşımları için teşekkür etti.



İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz da konuşmasında herkesin bir gün organ bağışına ihtiyaç duyabileceğine vurgu yaparak "Bir organ bağışı ile cana can katmıyoruz belki ama organ nakli olan hastaların daha kaliteli bir hayat geçirmesini sağlayabiliriz. Buradaki katkılarından dolayı Düzce Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin yaptığı konuşmasında; yakınlarının organlarının bağışlanmasına izin veren donör yakınlarına değerli yaklaşımları için minnet duyduklarını dile getirerek, toplumda organ bağışı ile ilgili yargıları kırmak için hastanede düzenlenen bu toplantının ve Düzce Üniversitesi'nde yürütülen organ bağış çalışmaların çok önemli olduğunu vurguladı.



Programın son konuşmasını gerçekleştiren Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu ise; bir Ayeti Kerime'den örnek vererek, dinimizin organ bağışına engel olmadığını özellikle özendirdiğini ifade etti. Donör yakınlarının çok anlamlı bir karar aldıklarını vurgulayan Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, "Sizler yakınlarınızı kaybetmenin hüznü içerisindesiniz. Ama yakınlarınız yalnızca mezarda değil, aynı zamanda bizlerin arasında yaşamaya devam ediyor. Size ne kadar minnet duygularımızı dile getirsek azdır. Merhumlara rahmet diliyor, sizlere şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.



Gerçekleştirilen konuşmaların ardından yakınlarının organlarını bağışlanmasını kabul ederek başka hayatlara umut olan donör ailelerine plaket takdimi yapıldı.



Program gerçekleştirilen açılış konuşmaları ve teşekkür plaketi takdiminin ardından Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi içerisinde "Hayat Verenler Hatıra Ormanı" adı altında Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Şemsettin Kulaç tarafından temin edilen aşılı kestane fidanlarının dikimi ile son buldu. - DÜZCE