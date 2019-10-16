HAYDAR BAŞ'A 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA

Başkasına ait mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla haklarında dava açılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve 12 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, Haydar Baş'ı "Nitelikli yağmaya azmettirme" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından beraatine, "Resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirme" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Haydar Baş hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına da karar veren mahkeme heyeti, Haydar Baş'ın 5 adet taşınmazı üzerindeki tedbirin karar kesinleşinceye kadar aynen devamına hükmetti. 2 sanığın daha ceza aldığı davada, 10 sanık ise beraat etti.

SANIKLAR BERAATİNİ TALEP ETTİ

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 2 tutuksuz sanık hazır bulundu. Söz alan avukatlar müvekkillerinin beraatini istedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Haydar Baş'ın "Nitelikli yağmaya azmettirme" ile "özel belgede sahtecilik" suçlarından her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine, "Resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirme" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Haydar Baş hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına da karar veren mahkeme heyeti, Haydar Baş'ın 5 adet taşınmazı üzerindeki tedbirin karar kesinleşinceye kadar aynen devamına hükmetti.

2 SANIK DA CEZA ALDI

Lütfullah Önder'in "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Maşallah Tarhan'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Diğer 10 sanık ise tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etti.

MUHALEFET ŞERHİ

Üye hakim, Lütfullah Önder ve Haydar Baş'a verilen hapis cezalarına muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde üye hakim, Baş ve Önder'in mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraat kararı verilmesi kanaatinde olduğunu belirtti.

İDDİANAME

İddianamede, Niyazi Erarslan Mustafa Eraslan ve Meral Eraslan "müşteki", Haydar Baş'ın aralarında bulunduğu 13 kişi ise "sanık" olarak yer alıyordu. Meral Eraslan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 'na 2014 yılında başvurarak şikayetçi oldu. 2014 yılında başlayan soruşturma 2016 yılında davaya dönüştü. Haydar Baş'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede sanıkların müştekilere ait mal varlığını zorla üzerlerine geçirdikleri iddia ediliyordu.

HAYDAR BAŞ SAVUNMA YAPMIŞTI

Daha önce duruşmaya katılan Haydar Baş yaptığı savunmasında maddi durumu kötüleşen şikayetçi Mustafa Eraslan'a borç para verdiğini savunarak şunları söylemişti: Mustafa Eraslan'ın teklifi ile ortaklığımız söz konusu oldu. Kendisine 20 milyon dolar vermek suretiyle destek oldum. 5 milyon dolarını bana o yıl içinde ödedi. Kayseri 'de fabrika kurduk, 30 milyon lira destek çıktık. Daha sonra bana ödemelerde aksaklık olduğunu fark ettim. Birinci sınıf malzeme kullanmak yerine 4-5. sınıf malzeme kullandığı için pazarlamasında sıkıntı yaşandığını anladım. 2010 yılında 1'er milyonluk 20 adet dolar senedi aldım. Bunlardan 5'i ödenmesi nedeni ile iade edildi. Borcunu ödemeyince tasarrufun iptali davası açtım. Ben 14 yıl boyunca bir siyasi partinin genel başkanlığını yapmış bir ilim adamıyım. Benim böyle işlerle ne gibi bir işim olabilir."

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