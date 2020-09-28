Hayırseverden eğitime büyük destek - Son Dakika

Hayırseverden eğitime büyük destek

Denizli'nin eğitimine yaptırdığı okullar ile büyük katkıları olan Zorlu Ailesi yeni bir protokolle, Acıpayam ilçesi Yolçatı Mahallesinde eğitime yeni okul binaları kazandırdı.

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Denizli'nin eğitimine yaptırdığı okullar ile büyük katkıları olan Zorlu Ailesi yeni bir protokolle, Acıpayam ilçesi Yolçatı Mahallesinde eğitime yeni okul binaları kazandırdı.

Acıpayam'a bağlı Yolçatı Mahallesinde bulunan eski okulun kullanılamaz durumda olması, öğrencilerin kooperatife ait binada eğitim öğretime devam etmeleri nedeniyle okul ihtiyacı doğmuş olup, Yolçatı Mahallesi'nde bulunan 3 adet prefabrik bina Zorlu Holding bünyesindeki Zorlu Enerji tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanarak eğitime kazandırıldı. Valiliğin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve Mehmet Zorlu Vakfı'nın arasında yapılan protokolle Acıpayam İlçesi Yolçatı Mahallesinde bulunan ve Mehmet Zorlu Vakfı'na ait 3 adet prefabrik bina eğitim-öğretimde kullanılmak üzere süresiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi.

Mehmet Zorlu Vakfı'na teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, "Bizler eğitimciyiz. Eğitimci bir hamuru alıp ona şekil verendir. Bugün geleceğimize şekil vermemizde büyük katkıları olan başta hayırseverimiz Ahmet Nazif Zorlu Bey'in şahsına, Mehmet Zorlu Vakfı'na içtenlikle teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Nazif Zorlu ilimize kazandırdığı okullara bir yenisini ekledi" dedi.

"Bu özel ve güzel okullara bugün binaya en çok ihtiyaç duyulan bir nokta"

Binanın en çok ihtiyaç duyulan noktaya yapıldığına değinen Vali Ali Fuat Atik, "Hayırseverlerimizin eğitime kazandırdığı okullar, ilimize sadece nicelik olarak bir değer katmış olmuyor, aynı zamanda nitelik olarak da başarılara imza atılmasına imkan sağlıyor. Hayırseverimiz Ahmet Nazif Zorlu'nun eğitime kazandırdığı Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi, Babadağ Hacı Mehmet Zorlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Babadağ Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi buna en güzel örneklerdir. Bu özel ve güzel okullara bugün binaya en çok ihtiyaç duyulan bir nokta olan Acıpayam Yolçatı'nda devredilen prefabrik binalar eklendi. Hayırseverimiz Sayın Ahmet Nazif Zorlu Bey'e eğitime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gerçekleştirilen Protokolle Acıpayam Yolçatı Mahallesinde bulunan toplam 441 metrekare olmak üzere bağımsız 3 adet taşınmaz okul olarak kullanılmak üzere eğitme bağışlandı. - DENİZLİ

Hayırseverden eğitime büyük destek
Hayırseverden eğitime büyük destek

Acıpayam, Yolçatı, Denizli, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayırseverden eğitime büyük destek - Son Dakika

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