Hayrabolu Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Hayrabolu Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık Belgesi"ne layık görüldü.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" aldıklarını belirtti.

Geri dönüşümün öneminin farkında olduklarını ifade eden İnan, "Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve geri dönüşüm ağına dahil etmek için farklı projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Sıfır Atık Belgesi olan belediyelerden biri olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Kaan Sinan Tohumcu'nun takdim ettiği belgenin, ilçemize ve belediyemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.