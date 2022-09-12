Hayrabolu Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı - Son Dakika
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Hayrabolu Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

12.09.2022 15:50
Hayrabolu Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Hayrabolu Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık Belgesi"ne layık görüldü.

Hayrabolu Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık Belgesi"ne layık görüldü.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" aldıklarını belirtti.

Geri dönüşümün öneminin farkında olduklarını ifade eden İnan, "Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve geri dönüşüm ağına dahil etmek için farklı projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Sıfır Atık Belgesi olan belediyelerden biri olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Kaan Sinan Tohumcu'nun takdim ettiği belgenin, ilçemize ve belediyemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Osman İnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayrabolu Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hayrabolu Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı - Son Dakika
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