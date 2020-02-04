Hayri İnönü ve eşi, Mustafa Sarıgül ve oğlu hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayri İnönü ve eşi, Mustafa Sarıgül ve oğlu hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti - Son Dakika

Hayri İnönü ve eşi, Mustafa Sarıgül ve oğlu hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti

6 saat önce

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün, "birden fazla kişi ile tehdit" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından yargılandığı davada, şikayetçi eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi, şikayetlerinden vazgeçti.

Hayri İnönü ve eşi, Mustafa Sarıgül ve oğlu hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti, System.String[]

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün, "birden fazla kişi ile tehdit" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından yargılandığı davada, şikayetçi eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi, şikayetlerinden vazgeçti.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

Dosyayla ilgili bilgi veren hakim, davanın müdahilleri Hayri ve eşi Nazlı İnönü'nün şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair avukatları tarafından mahkemeye 4 Aralık 2019'da dilekçe sunulduğunu belirterek, şikayet yokluğuna göre İnönü ailesinin "müdahil" sıfatının hükümsüzlüğüne karar verildiğini bildirdi.

Beyanda bulunan sanıklar Mustafa ve Emir Sarıgül'ün avukatları, şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme, aksi kanaat varsa da beraate yönelik hüküm kurulmasına karar verilmesini talep etti.

Müdahil sıfatı kaldırıldığı için davada "mağdur" sıfatı kazanan İnönü çiftinin avukatı Fatih Selami Mahmutoğlu ise taleplerle ilgili takdiri mahkemeye bıraktıklarını dile getirdi.

Tanıklar dinlenilecek

Şikayet geri çekildiği için dosyada düşme kararı verilmeyeceğini belirten hakim, esasla ilgili inceleme yapılacağını ve daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen eski CHP Milletvekili İhsan Özkes ve Müzeyyen Güney'in bilgisine başvurulacağını bildirdi. Hakim, daha sonra karar vereceğini de sözlerine ekledi.

Ara kararını açıklayan hakim, söz konusu tanıkların dinlenilmesi ve inceleme için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'nün suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Sarıgül'ün, "birden fazla kişiyle tehdit" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Diğer sanık Emir Sarıgül hakkında ise "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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