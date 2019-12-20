Hayvan Hakları Yol Haritası toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Hayvan Hakları Yol Haritası toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kent Konseyi tarafından Hayvan Hakları konferansı toplantısı yapıldı.

Hayvan Hakları Yol Haritası toplantısı yapıldı, System.String[]

Kent Konseyi tarafından Hayvan Hakları konferansı toplantısı yapıldı.


Zonguldak Kent Konseyi tarafından hayvan haklarını tanıyan ve farkında olan şehir hayatını yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla hayvan hakları yol haritası toplantısı gerçekleştirildi. Dedeman Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, Tarım İl ve İlçe müdürleri daire müdürleri veterinerler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.


Toplantıda konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Zonguldak ölçeğinde bu konunun çözümü için temel adımla atıldı. İnşallah bu proje sonuçlandığında hedeflediğimiz amaca ulaşmış oluruz. Sokak hayvanı diye bir tabir gelişmiş ülkelerde yok. Gelişmiş ülkelerde her şeyin bir kuralı bir sitemi var. Sokakta anca sahipli ve sahibinin kontörlü altında gezebiliyor. Bunun dışında hayvanların bir sistemi var nerede bulunacaklar. Hastalandığında kim bakacak bunun belli olması lazım. Hayvanla ve insanlar iç içe yaşamak zorundalar bu sokak hayvanlarının insanlara getirdiği güzellikler var. Bunun yaşarken olası tehlikelerin ortaya çıkmaması için sistemleri düşünüyoruz o aşamadayız umarız başarırız" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kent Konseyi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:47 Kaynak: İHA
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