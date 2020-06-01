'Hayvan pazarlarını kolluk kuvveti denetlesin' isteği - Son Dakika

'Hayvan pazarlarını kolluk kuvveti denetlesin' isteği

AYDIN'da, geçen hafta yeniden hizmete açılan hayvan pazarlarının, alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen celeplerin kurallara uymamasından yakınan Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, "Hayvan Pazarları, kolluk kuvvetleri tarafından denetlensin" dedi.

'Hayvan pazarlarını kolluk kuvveti denetlesin' isteği, System.String[]

AYDIN'da, geçen hafta yeniden hizmete açılan hayvan pazarlarının, alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen celeplerin kurallara uymamasından yakınan Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, "Hayvan Pazarları, kolluk kuvvetleri tarafından denetlensin" dedi.

20 Mart tarihinden sonra Türkiye'de faaliyette bulunan hayvan pazarları koronavirüs nedeniyle kapatıldı. 66 günlük bir aranın ardından geçen 26 Mayıs'ta ülke genelinde olduğu gibi Aydın'daki hayvan pazarları da yeniden açılarak hizmet vermeye başladı. Efeler, Nazilli ve Söke'de haftanın belirli günlerinde kurulan pazarlarda koronovirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları uygulanmaya koyuldu. Ancak kurallara uyulmaması nedeniyle Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı da pazarların kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesini istedi. Gerek yerel yönetimler gerekse Kasaplar ve Celepler Odası tarafından her türlü tedbir alınmasına rağmen pazara gelenlerin sosyal mesafe kurllarını hiçe saydıkları görüldü.

'HAYVAN PAZARLARI DAHA DA HAREKETLENECEK'

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile hayvan pazarlarının daha da hareketleneceğini belirten Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, "Olası bir salgın ve sıkıntı yaşanmadan hayvan pazarları da kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmelidir. Pandemi süreci başladıktan sonra tedbir kapsamında hayvan pazarlarının kapatılması için Aydın Valiliği'ne bizzat kendimiz müracaat ederek kapatılmasını sağladık. Türkiye olarak başarılı bir süreç geçirdik. Süreç normalleşmeye başladı, hayvan pazarları açıldı. Ancak pek çok kişi uyarılara dikkate almıyor. Saat 06.00'da hayvan pazarı açılıyor. Açılırken kolluk kuvvetleri tarafından denetim yapılırsa çok güzel olacak. Hayvan pazarlarında girişte herkese maske dağıtıp vatandaşlarımızı da dezenfeksiyon tünelinden geçirdik. Ancak birçok kişi verilen maskeyi ağzına takmak yerine cebine koyduğu gibi sosyal mesafeyi de hiçe sayıyor. Bundan sonra pazar yerlerinde sosyal mesafe denetimine uyulmazsa kolluk kuvvetlerinden yardım isteyeceğiz" dedi.


Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 03:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Hayvan pazarlarını kolluk kuvveti denetlesin' isteği - Son Dakika

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