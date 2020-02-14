Hayvanat bahçesindeki ayıların kar keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvanat bahçesindeki ayıların kar keyfi - Son Dakika

Hayvanat bahçesindeki ayıların kar keyfi

6 saat önce

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bu yıl da kış uykusuna yatmayan ayılar, karın keyfini çıkarıyor.

Hayvanat bahçesindeki ayıların kar keyfi, System.String[]

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bu yıl da kış uykusuna yatmayan ayılar, karın keyfini çıkarıyor.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ayı ve soğuğa dayanıklı hayvanlar, kar yağışının ardından beyaza bürünen hayvanat bahçesindeki kafeslerin hemen önünde bulunan bahçelerde günlerini geçiriyor. Hayvanat bahçesindeki konfor ve sıcaklıktan dolayı kış uykusunu unutan ayılar, gün boyu bahçedeki karın içerisinde dolaşıp oynamanın keyfini sürüyor.


Hayvanat bahçesindeki ayıların yanı sıra kaplanlar, hayvanat bahçesinin safari park bölümünde bulunan geyikler, deve kuşları gibi soğuğa dayanıklı birçok hayvan da sıcak kafesler yerine gün boyu karda oynamayı tercih ediyor. Soğukta yoğun enerji sarf eden hayvanlara ihtiyaçları olan gıdaların yanı sıra yüksek enerjili gıda maddeleri ve vitaminlerle de takviye yapılıyor.


Hayvanat bahçesinde bulunan ve soğuğa dayanamayan fil, zürafa, leopar, jaguar gibi hayvanların kafeslerinde yer alan ısıtıcıların dereceleri yükseltilirken yüksek enerjili gıda ve vitamin takviyeleri ile hayvanların kış mevsiminde zarar görmesi engelleniyor.


Hayvanat bahçesinde bulunan tüm hayvanlar, soğuk havalar nedeniyle kış boyunca ihtiyaçları olan gıdaların yanı sıra kuru üzüm, incir ve çeşitli vitaminlerle besleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız çocuğunu mirastan mahrum bırakma girişimi mahkemeden döndü
Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:48:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvanat bahçesindeki ayıların kar keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]