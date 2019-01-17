Son Dakika Haberleri: Hayvanlar Aç Kalmasın Diye Doğaya Yem Bıraktılar

Hayvanlar Aç Kalmasın Diye Doğaya Yem Bıraktılar

1 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Hayvanlar Aç Kalmasın Diye Doğaya Yem Bıraktılar, System.String[]
Tokat'ın Niksar ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sebebiyle aç kalma tehlikesi yaşayan sokak ve yabani hayvanlar için ilçenin farklı noktalarında yemleme çalışması yaptı.

Kış mevsiminde yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için seferber olundu. Orman İşletme müdürlüğü ekipleri tarafından Çamiçi Yaylasında yiyecek bırakılan alanlarda başı boş köpekler karınlarını doyurdu.

Orman İşletme Müdürü İlhan Yazıcı, kış mevsiminin sert geçtiği Niksar'da hayvanların doğada aç kalmamaları için çalışma yaptıklarını belirterek; "Bu kapsamda kış aylarının çok soğuk geçtiği, havaların geceleri eksi derecelerde seyrettiği bu günlerde doğada bulunan yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektiklerini göz ardı etmedik. İlçede lokantacılık yapan esnaflardan toplanan yemek ve yiyecek artıkları yaban hayatının ve sokak hayvanlarının beslenmesi için çeşitli alanlara bırakıyoruz. Bu hizmeti işletme müdürlüğümüzce kurduğumuz bir ekiple günlük takip ediyoruz. Bu çalışmaların kış boyunca yapacağız, vatandaşlarımız da kendi imkanlarıyla doğaya yiyecek bırakabilirler" dedi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:47 Kaynak: İHA

Tokat, Orman İşletme Müdürlüğü, Niksar, Güncel
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