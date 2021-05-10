Hayvana şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar! - Son Dakika

Hayvana şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar!

10.05.2021 17:53
Hayvana şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar!, System.String[]

Adana- Gaziantep karayolu üzerinde seyir halinde giden bir araç, yol kenarında kanlar içinde yürüyen yaralı kediyi görünce durdu. Kısa sürede kedinin iki gözünün de oyulduğunu ve darbe aldığını anlayan vatandaşlar, çok geçmeden yaralı hayvanı en yakın veterinere götürdü.

Hayvanlara yönelik saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olay, Adana- Gaziantep karayolu üzerinde yaşandı. 5 Mayıs'ta Adana'dan Gaziantep'e ilerleyen vatandaşlar, yol kenarında kanlar içindeki kediyi görünce aracı acil olarak durdurdu. Kısa süre kediyi inceleyen vatandaşlar, gözleri oyulmuş olan kediyi hızlıca Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi'ne götürdü.

Kedinin iki gözünü de oyup otoban kenarına attılar

"İLK BAŞTA ENFEKSİYON ZANNETTİK"

İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'nın teslim aldığı kedi, acil olarak tedaviye alındı. İlk olarak kedinin gözlerini, enfeksiyona bağlı olarak kaybetmiş olduğu ihtimali üzerinde durduklarını belirten Laçinbala, "Mübarek ramazan ayında böyle bir olayın karşımıza çıkması bizleri derinden yaraladı ve Hayvan Hakkı Yasası'nın revize edilmesi konusu tekrar aklımıza geldi" dedi.

Kedinin iki gözünü de oyup otoban kenarına attılar

"RESMEN BİR DARBE ALMIŞ"

İlk muayenenin ardından kediyi acil olarak operasyona aldıklarını ve kedinin gözlerinin darbe aldığını söyleyen veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Enfeksiyondan değil de resmen bir darbe almış. Bu taş olabilir veya küt çisim travması olabilir. İki gözünde de göz küresi tamamen dışarıda ve çok ciddi nekrozlar vardı. Ayrıca kedimiz geldiğinde açlıktan ölmek üzereydi hemen gelir gelmez sıvı takviyesine, mineral takviyesine başladık. Göz kürelerini aldığımız canımızın göz kapaklarına altışar dikiş attık gözleri mecburen mühürlemek zorunda kaldık. Antibiyotik tedavimiz devam ediyor. Uyuz etkenine de rastladık" ifadelerini kullandı.

Hayvana şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar!

Gaziantep, Adana, Darbe, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvana şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar! - Son Dakika


YORUMLAR (25)
  • TARAFSIZ: ELLERİ KIRILMAKLA KALMASIN GÖZLERİNİDE ALSIN CENABI ALLAH BU ZALİMLERİN .PSİKOPATLARIN ALLAH SONUNU GETİRSİN .BU ZULÜMLERİ BİR DAHA YAŞAMAYALIM . Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Efe: Ruhsuz vicdansız .Hayvancağizin iki gözünü oyunca eline ne geçti.Belki o gözlerini kaybetti Ama sen en büyük şeyi kaybettin.Cennetini.Yaziklar olsun.Rabbim sorar hesabını senden Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
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