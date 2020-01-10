Hayvanlarını selden kurtarırken kalbi durdu, acı haber geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvanlarını selden kurtarırken kalbi durdu, acı haber geldi - Son Dakika

Hayvanlarını selden kurtarırken kalbi durdu, acı haber geldi

6 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sele kapılan keçi ve tavuklarını kurtardığı sırada kalp krizi geçiren ilkokul müdür yardımcısı 59 yaşındaki Yaşar Yavuz, 5 gündür tedavi gördüğü Alanya'daki hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hayvanlarını selden kurtarırken kalbi durdu, acı haber geldi, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sele kapılan keçi ve tavuklarını kurtardığı sırada kalp krizi geçiren ilkokul müdür yardımcısı 59 yaşındaki Yaşar Yavuz, 5 gündür tedavi gördüğü Alanya'daki hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Olay, geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Gazipaşa'nın Bakalar Mahallesi'nde meydana geldi. Etkisini sürdüren sağanak yağıştan dolayı oluşan selde Çobanlar İlkokulu Müdür Yardımcısı Yaşar Yavuz'a (59) ait tavuk ve keçiler akıntıya kapıldı. Bunun üzerine hayvanları kurtarmak için suya giren Yavuz, aniden rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Durumu fark eden kızı diğer aile bireylerine haber vermesi üzerine Yavuz, bir araca alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü.


Yolda kalbi durdu


Yolda kalbi duran Yavuz, acil servisteki müdahalenin ardından hayata döndürüldü. İlk belirlemelere göre kalp krizi ve beyin kanaması geçirdiği tahmin edilen Yavuz, daha sonra Alanya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür tedavisi süren Yavuz, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yavuz'un cansız bedeni Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri'ndeki savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yavuz'un daha önce Gazipaşa Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü olarak görev yaptığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Yaşar Yavuz, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi
Galatasaray'ın kamp kadrosunda Onyekuru ve Nzonzi yer almadı Jailson: "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" Karius, Altınordu maçında büyük bir hataya imza attı

Son Dakika Haberleri
18:38 Kavgayı ayırmak isteyen liseli Ahmet, bıçak darbesiyle öldü - Son Dakika
18:38 Denizli merkezli usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı - Son Dakika
18:37 Şanlıurfa terör örgütünden kurtarılan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı - Son Dakika
18:37 Tekirdağ'da yanan tarihi konak, yeniden inşa edilecek - Son Dakika
18:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan fakülteler için 'seçmeli ders' önerisi - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 18:41:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvanlarını selden kurtarırken kalbi durdu, acı haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]