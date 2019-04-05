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Hazar Ergüçlü: Nuri Bilge Ceylan ile Çalışmak Hayal Gibiydi

1 saat önce

Oyuncu Hazar Ergüçlü konuk olduğu Yakın Doğu Üniversitesi'nde hayranları ile söyleşi Yaptı.

Hazar Ergüçlü: Nuri Bilge Ceylan ile Çalışmak Hayal Gibiydi, System.String[]
Oyuncu Hazar Ergüçlü konuk olduğu Yakın Doğu Üniversitesi'nde hayranları ile söyleşi Yaptı. Ergüçlü, Nuri Bilge Ceylan'la çalışma şansını yakalamasının 'hayal gibi' olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü'yü ağırladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr Tamer Şanlıdağ'ın da hazır bulunduğu etkinlikte ünlü oyuncu Ergüçlü, iki saat üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Kariyeri ile ilgili yolculuğu, mesleki zorlukları anlatan Ergüçlü, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda tiyatro ile tanışmasından bahsederek, Derviş Zaim'in yönettiği 'Gölgeler ve Suretler' filmi ile kariyerinde yaşanan değişimi dinleyicilerle paylaştı.

TİYATRO PROJESİNDE YER ALMAK İSTİYOR

Ergüçlü, sinema ve dizi sektöründe çalışmanın zor bir iş olduğunun altını çizerek, haftanın altı günü günde 16 saat mesai yapmak durumunda kaldıklarını ve bunun da zor bir iş olduğunu belirtti. Ergüçlü, ileride oyunculukla hayatını idame etmeyi planlayan öğrencilerin bu alanla ilgili sorduğu soruları da içtenlikle yanıtladı. Kıbrıs'tan çıkıp İstanbul'da yaşamanın zorluğuna da değinen Ergüçlü, sınıflar arası farkların, yaşam kaliteleri gibi farkların İstanbul'da daha rahatlıkla görülebileceğinden söz ederek, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde bir tiyatro projesinde yer almayı hedeflediğini de izleyicilerle paylaştı.

Ergüçlü, Nuri Bilge Ceylan'la çalışma şansını yakalamasından da bahsederek, birçok insanın gıpta ile baktığı bir yönetmenle çalışmanın, hayal gibi olduğunu söyledi.  Kendisinin de rol aldığı ve Cannes Film Festivali'ne kadar gittikleri "Ahlat Ağacı" ile geçirdiği süreci öğrencilerle paylaştı.Söyleşinin sonunda, oyuncu Ergüçlü, hayranlarıyla anı fotoğrafları da çektirdi.

"KARİYER PLANLAMASINI ÇOK İYİ YAPIYOR"

Etkinlik öncesi konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap da, Ergüçlü'nün 16 yaşında kendi kanatlarıyla uçmaya başlayarak çok güzel bir kariyeri adım adım ördüğünü kaydetti ve bu yönüne duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Suat Günsel'in "kendi hikayesini yazacak gençler yetiştireceğiz" sözüne de değinen Kasap, bunun en iyi örneklerinden bir tanesinin de Hazar Ergüçlü olduğunu söyledi.

. - Lefkoşa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:14 Kaynak: DHA

Nuri Bilge Ceylan, Hazar Ergüçlü, Magazin
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