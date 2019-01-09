Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "12 Bankanın Yer Alacağı Kobi'lerimizle İlgili Açıklamamız Yarın...

Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak: "12 bankanın yer alacağı KOBİ'lerimizle ilgili açıklamamız yarın olacak"
-"Özellikle düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 KW/S temel tüketim ihtiyaçlarını devlet karşılayacak. 80 TL'ye kadarını devlet ödeyecek"
-"Halkbank üzerinde 22 milyar TL'lik kredi paketimiz 350 bin esnafımıza büyük bir destek olarak açıklandı. İş adamlarımıza yüzde 5'lerde kullanılacak esnaf paketi desteğimizi sağlayacağız"
-"Ticari alacak sigortası ile satıcı firma KOBİ ile alıcı arasında alacakların ödenmeme riskine karşı teminat sağlayan bu yapıyı devreye aldık"
-"Tüm sigorta şirketleri bankalar, KOBİ'ler faydalanacak. İlerleyen aşamada cirosu 125 milyon TL'ye kadar olanlar dahil edilecektir. Devlet destekli bu sigorta ile garanti altındadır"
-"15 gün dolmadı SGK
primini yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkardık. Dar gelirli vatandaşlarımıza yılbaşından itibaren müjdelerimizi vermeye başladık"
-"Biz bunları yaparken diğer taraftan Türk siyaset tarihinin en düşük seviyeli gerçeği çarpıtan bu kadar zarar veren muhalefetle karşılaştığımızı hatırlamıyorum"
-"Geçen hafta İsrail
'le ilgili suçlama gerçekleşti. Cevabını aldı, insanın yüzü kızarır. Türkiye
'ye sarılmayı çok seviyor bu adam, seçim kaybettikçe koltuğa sarılıyor"
ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar toplantısına katıldı.