Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "12 Bankanın Yer Alacağı Kobi'lerimizle İlgili Açıklamamız Yarın...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "12 Bankanın Yer Alacağı Kobi'lerimizle İlgili Açıklamamız Yarın...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "12 bankanın yer alacağı KOBİ'lerimizle ilgili açıklamamız yarın olacak" -"Özellikle düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 KW/S temel tüketim ihtiyaçlarını devlet karşılayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "12 bankanın yer alacağı KOBİ'lerimizle ilgili açıklamamız yarın olacak"
-"Özellikle düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 KW/S temel tüketim ihtiyaçlarını devlet karşılayacak. 80 TL'ye kadarını devlet ödeyecek"
-"Halkbank üzerinde 22 milyar TL'lik kredi paketimiz 350 bin esnafımıza büyük bir destek olarak açıklandı. İş adamlarımıza yüzde 5'lerde kullanılacak esnaf paketi desteğimizi sağlayacağız"
-"Ticari alacak sigortası ile satıcı firma KOBİ ile alıcı arasında alacakların ödenmeme riskine karşı teminat sağlayan bu yapıyı devreye aldık"
-"Tüm sigorta şirketleri bankalar, KOBİ'ler faydalanacak. İlerleyen aşamada cirosu 125 milyon TL'ye kadar olanlar dahil edilecektir. Devlet destekli bu sigorta ile garanti altındadır"
-"15 gün dolmadı SGK primini yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkardık. Dar gelirli vatandaşlarımıza yılbaşından itibaren müjdelerimizi vermeye başladık"
-"Biz bunları yaparken diğer taraftan Türk siyaset tarihinin en düşük seviyeli gerçeği çarpıtan bu kadar zarar veren muhalefetle karşılaştığımızı hatırlamıyorum"
-"Geçen hafta İsrail'le ilgili suçlama gerçekleşti. Cevabını aldı, insanın yüzü kızarır. Türkiye'ye sarılmayı çok seviyor bu adam, seçim kaybettikçe koltuğa sarılıyor"

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:23 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak

Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan Poşet Uygulaması ile İlgili İlk Kez Konuştu: Anacığım Evde File Dokurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:55:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "12 Bankanın Yer Alacağı Kobi'lerimizle İlgili Açıklamamız Yarın...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]