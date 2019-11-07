Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi...
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi...

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar."

Berat Albayrak, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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