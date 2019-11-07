Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar."
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