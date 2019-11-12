Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Terörist' ifadesine açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 7 Kasım tarihinde Ordu İş Dünyası Buluşması sırasında gerçekleştirdiği konuşmanın ardından bazı internet sitelerinde "Berat Albayrak 'Ekonomi kötü' diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu" başlıklı çıkan habere bakanlık tarafından açıklama geldi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu İş Dünyası Buluşması'nda gerçekleştirdiği konuşması üzerine bazı internet sitelerinde çıkan haberlere Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz perşembe günü, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın, Ordu İş Dünyası Buluşması programında gerçekleştirdikleri konuşmanın içeriği bazı internet sitelerince çarpıtılarak, 'Berat Albayrak 'Ekonomi kötü' diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu' başlığı ile haberleştirilmiştir. Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan bu haberlerde, Sayın Bakanımızın konuşmasında ağzından dahi çıkmayan 'Terörist' ifadesi kasıtlı olarak kullanılmış, Sayın Bakanımıza karşı kamuoyunun tepkisi, hatta kin ve nefreti amaçlanmıştır. Sayın Bakanımız, 'İsminin başında ekonomist, profesör ve benzeri yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, hangi tabloları çizerek milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok. Türkiye teröre yönelik operasyon yapıyor, birileri ne diyor 'Türkiye sivilleri öldürüyor' diyor. İftira, operasyon, korkutma, Türkiye'yi uluslararası alanda baskılama. Bunları görüyoruz' ifadelerini kullanarak, ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurgulamıştır. Konuşma bu kadar açık, net ve tüm kanallarda erişilebilirken, söylenmeyen ifadeler üzerinden yapılan haberler gazetecilik değildir. Üzüntüyle görülmüştür ki, yalan haberlerin arkasına siyasiler de takılmış, konuşmayı dinlemeden, deşifreyi dahi görme ihtiyacı hissetmeden bu yalan ve iftira kumpanyasının içerisinde yer almışlardır. Ekonomide her pozitif gelişmeden, dengelenme sürecinin başarılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan girişimlerine şahit oluyoruz. Samsun'da Sayın Bakanımız tarafından açıklanan 'Dar gelirli vatandaşlarımız için konut müjdesi' sonrası devreye alınan bu iftira haberler de aynı zihniyetin ürünüdür. Doğrudan yalan ve iftiralarla Sayın Bakanımızı hedef alan bu haberleri yapanlara ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA