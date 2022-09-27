Ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek , Karaman Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mehmet Öztürk ve Antrenör Aziz Hopyar da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Oturarak Voleybol Takımı Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti - Son Dakika

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