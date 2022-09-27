Oturarak Voleybol Takımı Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti - Son Dakika
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Oturarak Voleybol Takımı Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti

27.09.2022 12:56
Oturarak Voleybol Takımı Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti

Haziran'da Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen final müsabakasında Türkiye Şampiyonu olan Karaman İl Özel İdaresi Oturarak Voleybol Takımı, Vali Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

Haziran'da Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen final müsabakasında Türkiye Şampiyonu olan Karaman İl Özel İdaresi Oturarak Voleybol Takımı, Vali Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

Takım oyuncularını tebrik eden Vali Akkoyun, başarılarının devamını dileyerek sporculara hediye takdim etti.

Ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Karaman Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mehmet Öztürk ve Antrenör Aziz Hopyar da yer aldı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, voleybol, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oturarak Voleybol Takımı Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti - Son Dakika

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