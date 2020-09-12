Hazırlık Maçı: TOFAŞ: 78 Anadolu Efes: 84 - Son Dakika

Hazırlık Maçı: TOFAŞ: 78 Anadolu Efes: 84

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği Antalya kampının son gününde Anadolu Efes'e 84-78 kaybetti.

Hazırlık Maçı: TOFAŞ: 78 Anadolu Efes: 84, System.String[]

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği Antalya kampının son gününde Anadolu Efes'e 84-78 kaybetti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Antalya kampını Anadolu Efes maçıyla tamamladı. Gloria Sports Arena'da oynanan sezonun 3. hazırlık maçına Semaj Christon, Batın Tuna, Sean Kilpatrick, DJ White, Jeremy Simmons beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketini Batın Tuna'nın üçlüğüyle buldu. 9-0'lık seri sonrası 5. dakikada 10-4 öne geçen Anadolu Efes'in bu serisine Jeremy Simmons ile son veren Bursa temsilcisi, Simmons, DJ White, Muhsin Yaşar ve Batın Tuna'nın elinden skor bulsa da Doğuş Balbay'ın son saniye üçlüğüne engel olamayınca ilk çeyreği 23-14 geride kapattı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyodun başında Semaj Christon'ın sayılarına karşılık Anadolu Efes 12.30'da skoru 34-18 yaptı. Ertan Gazi'nin üçlüğüne karşılın Sean Kilpatrick'ten gelirken, Muhsin Yaşar, Nuni Omot, DJ White'ın sayıları sonrası Batın Tuna ve Bora Satır'ın üçlükleriyle farkı eriten TOFAŞ, DJ White'ın serbest atışları sonrası soyunma odasına 49-40 geride girdi.

Üçüncü periyoda Jeremy Simmons ve Semaj Christon'ın sayılarıyla başlayarak farkı 4'e indiren (49-44) TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibin sayılarına engel olamayınca 25. dakikada fark yine çift hanelere çıktı: 58-46. DJ White'ın sayıları sonrası Semaj Christon ve Sean Kilpatrick ile skor üreten Mavi Yeşilliler, Batın Tuna'nın orta mesafeli basketi sonrası Sean Kilpatrick'in faul çizgisinden kaydettiği sayılarla 6 sayılık farkı yakaladı ve son çeyreğe 65-59 geride girdi.

Jeremy Simmons'ın basketleri dördüncü çeyreğin başında durumu 67-63 yaparken, DJ White'in üçlüğü bitime 4.54 kala skoru 78-68 yaptı. Kalan bölümde Berke Büyüktuncel, Batın Tuna ve Nuni Omot'ın sayılarıyla arayı kapatmaya çalışan TOFAŞ, DJ White'in basketi sonrası parkeden 84-78 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes karşısında TOFAŞ'ta DJ White 17 sayı-6 ribaund-1 asist ile oynarken; Batın Tuna 12 sayı-8 ribaund-7 asist-2 top çalma istatistikleriyle maçın en iyi verimlilik puanına sahip (25 puan) isim oldu.

Bu maçla birlikte 6 günlük Antalya kampını noktalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, bir günlük izin sonrası 14 Eylül Pazartesi günü çalışmalarına tesislerinde devam edecek. Mavi-yeşilliler, 16-19 Eylül 2020 tarihleri arasında ise Gaziantep Basketbol, Beşiktaş, Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir takımlarının katılacağı 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. - BURSA

Anadolu Efes, basketbol, Antalya, Batın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 16:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hazırlık Maçı: TOFAŞ: 78 Anadolu Efes: 84 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın Lille'e transferi resmiyet kazandı Son Dakika: Galatasaray, evinde Gaziantep'i 3-1 mağlup etti Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Fatih Terim'den iddialı sözler: Galatasaray seçenek olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisine "Dede" diyen çocuğun gülümseten diyaloğu 65 yaşındaki adam, evde kendini iple tavana asarak intihar etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert yanıt: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 48 can kaybı,1509 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var Mahalleyi saran kötü koku "Evde ceset var" paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı
Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor         
17:45
Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti         
17:31
Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı         
17:17
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi         
17:08
Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu         
17:08
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek         
15:49
Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi         
15:42
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti         
14:17
Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek         
14:03
Türkiye'nin yer fıstığı üretim merkezi Osmaniye'de hasat başladı Türkiye'nin yer fıstığı üretim merkezi Osmaniye'de hasat başladı         
13:06
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, kan revan içinde polise teslim oldu Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, kan revan içinde polise teslim oldu         
11:33
Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor         
11:15
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek         
10:42
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor         
08:42
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 22:17:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazırlık Maçı: TOFAŞ: 78 Anadolu Efes: 84 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei