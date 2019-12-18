Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü - Son Dakika

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü

6 saat önce

Hazreti Mevlana, vuslatının 746. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) birçok bölgesinde Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) gerçekleştirdiği etkinliklerle anıldı.

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü, System.String[]

Hazreti Mevlana, vuslatının 746. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) birçok bölgesinde Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) gerçekleştirdiği etkinliklerle anıldı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-17 Aralık'ta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımıyla ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinliklerde tasavvuf müziğinden örnekler ve sema törenleri yer aldı.

Mevlana haftası etkinlikleri kapsamında 11 Aralık'ta Lefkoşa Mevlevihane'de açılış programı gerçekleştirildi, 12 Aralık'ta ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde program düzenlendi.

Etkinlikler, 13 Aralık'ta Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı lise okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik programla devam edilirken, aynı günün akşamında ise sanatçılar Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda sahne aldı.

Lefkoşa YEE Konferans Salonu'nda 14 Aralık'ta gerçekleştirilen tasavvuf müziği dinletisinin ardından Mevlana'yı anma etkinlikleri, Şeb-i Arus gecesi olan 17 Aralık Salı akşamında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve çok sayıda kişinin katılımlarıyla Lefkoşa Mevlevihane'de gerçekleştirilen kapanış programıyla son buldu.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:54 Kaynak: AA
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