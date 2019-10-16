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HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran Açıklaması

47 dakika önce

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Hukuksuzluğun, hayatın bir parçası olduğu günlerden geçiyoruz.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran Açıklaması, System.String[]

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Hukuksuzluğun, hayatın bir parçası olduğu günlerden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başaran, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında sosyal medyadan paylaşımda bulunmanın bile gözaltı sebebi olduğunu" öne sürdü.

"Hukuksuzluğun, hayatın bir parçası olduğu günlerden geçiyoruz." diyen Başaran, şunları kaydetti:

"AKP iktidarında ne kişilerin yaşı ne konumları ne de durdukları yerin bir önemi yoktur. Bu siyasetin karşısında duran herkesin evine sabah saat 05.00'te baskın yapılması bir rutin haline gelmiştir. Bu sabah da HDP'nin ittifak partileri arasında yer alan Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek Barış Pınarı Harekatı karşıtı sosyal paylaşımda bulunmasından dolayı gözaltına alınmıştır. Sinan Çiftyürek 75 yaşında ve sağlık sorunları mevcuttur. Bunu şiddetli biçimde kınadığımızı ve Çiftyürek'in bu hukuksuz gözaltı işlemine derhal son verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz."

Halkların Demokratik Partisi, Ayşe Acar Başaran, Milletvekili, Batman, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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