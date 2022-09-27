Garo Paylan'dan Bakan Ersoy'a Çağrı: "Diyarbakır'daki Havrayı Bir An Önce Koruma Altına Alın"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan, 15'inci yüzyıldan kalma havrada inceleme yaptı. Havranın yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, desteklerle ayakta durduğunu belirten Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "Anadolu'da kalan son Musevilerin havralarından birini, bir an önce koruma altına alın" çağrısı yaptı.

Garo Paylan, Anadolu'da yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan kültürel varlıklarına yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Paylan, son olarak Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki bir havrada inceleme yaptı. Paylan, "Diyarbakır Çermik'in Yahudi mahallesindeyiz. Burada 60 yıl öncesine kadar Yahudiler yaşıyordu. Yahudilerden geri yalnızca bu havra, ibadethane kaldı. Şu anda maalesef kötü durumda. Yıkılmak üzere. Burada bir kitabesi var" diye konuştu.

Havranın içerisinde çok sayıda eşya olduğunu, ardiye gibi kullanıldığını söyleyen Paylan, "Bu havrada yüzlerce, belki binlerce yıl Museviler ibadet ettiler. Yıkılmak üzere, belli desteklerle ayakta duruyor. Son dua yerini görüyoruz. Bu havra, Anadolu'da kalmış son Musevilerin havralarından birisi. Buranın mutlaka Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınması gerekiyor. Maalesef şu anda yıkılmak üzere. Kültür Bakanı'na çağrımdır; Anadolu'da kalan son Musevilerin havralarından birini, bir an önce koruma altına alın" diyerek Bakan Nuri Ersoy'a çağrıda bulundu.