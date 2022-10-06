HDP İL BİNASI KAÇAK KAT GEREKÇESİ İLE MÜHÜRLENDİ - Son Dakika
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HDP İL BİNASI KAÇAK KAT GEREKÇESİ İLE MÜHÜRLENDİ

06.10.2022 11:42

Diyarbakır'da evlat nöbetinin tutulduğu HDP İl Binası bazı katlarının kaçak olduğu gerekçesiyle Bağlar Belediyesi ekiplerince mühürlendi.

Diyarbakır'da evlat nöbetinin tutulduğu HDP İl Binası bazı katlarının kaçak olduğu gerekçesiyle Bağlar Belediyesi ekiplerince mühürlendi.

DİYARBAKIR - (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel HDP İL BİNASI KAÇAK KAT GEREKÇESİ İLE MÜHÜRLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP İL BİNASI KAÇAK KAT GEREKÇESİ İLE MÜHÜRLENDİ - Son Dakika
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