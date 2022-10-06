Diyarbakır 'da evlat nöbetinin tutulduğu HDP İl Binası bazı katlarının kaçak olduğu gerekçesiyle Bağlar Belediyesi ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › HDP İL BİNASI KAÇAK KAT GEREKÇESİ İLE MÜHÜRLENDİ - Son Dakika

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