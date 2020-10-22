HDP il ve ilçe binasında arama - 4 partili gözaltına alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında HDP il ve Yenişehir ilçe binasında polis ekiplerinin aramada kapsamında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da aralarında bulunduğu 4 partili gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, HDP il ve ilçe binasında başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Arama sırasında çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, terör örgütü YPG/ PKK'nın sözde bayrak ve flamasının olduğu bez parçaları ele geçirildi.

Ele geçirilen deliller torbalarla binadan çıkarıldı.

Her iki binada yapılan aramada, aralarında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da bulunduğu 4 partili gözaltına alındı.