Son Dakika Haberleri: HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma
Son Dakika 3. Sayfa HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

5 dakika önce

HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturmaDİYARBAKIR - HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı.

HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

DİYARBAKIR - HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Remziye Tosun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
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