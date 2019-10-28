HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma
5 dakika önce
HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturmaDİYARBAKIR - HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma
DİYARBAKIR - HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Büyük Birlik Partisi'nden Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdadi'nin öldürülmesini değerlendirdi: Dönüm noktası, memnuniyetle karşılıyoruz Saadet Partisi, ABD Başkanı Trump'a mektup gönderdi: Siz tarihi bile olmayan bir devletsiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı