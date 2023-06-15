HDP'li Figen Yüksekdağ'dan Kılıçdaroğlu çıkışı: Seçimlerde destek vermemiz yanlıştı - Son Dakika
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HDP'li Figen Yüksekdağ'dan Kılıçdaroğlu çıkışı: Seçimlerde destek vermemiz yanlıştı

15.06.2023 21:28

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, partisinin seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinin yanlış karar olduğunu söyledi. Yüksekdağ, "2023 seçimleri, HDP açısından eşi benzeri olmayan bir süreçti. Partinin kendi gücüne ve birikmiş tecrübesine konsantre olamaması, Kılıçdaroğlu ile ilgili yanlış seçimi beraberinde getirdi." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde HDP'nin de destek verdiği CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sandıktan mağlubiyetle ayrıldı. Seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yükselirken HDP'den de dikkat çeken bir çıkış geldi.

YÜSKEKDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU KARARINA ELEŞTİRİ

Daha önce HDP Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın ortak aday konusundaki eleştirilerinin ardından bu kez de cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, partisinin aldığı kararı hedef aldı.

"YANLIŞ KARARDI"

İngiliz Middle East Eye'ye konuşan Yüksekdağ, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararlarının yanlış olduğunu söyledi. Yüksekdağ, "2023 seçimleri, HDP açısından eşi benzeri olmayan bir süreçti. Partinin kendi gücüne ve birikmiş tecrübesine konsantre olamaması, Kılıçdaroğlu ile ilgili yanlış seçimi beraberinde getirdi." ifadelerini kullandı

"KENDİ LİSTE VE ADAYIMIZLA GİRMEYİ SAVUNDUK"

Seçim sürecini değerlendiren Yüksekdağ, stratejinin yanlış olduğunu söyledi. Cezaevindeki HDP'lilerin ortak aday yerine kendi adaylarıyla seçime girmeyi savunduğunu belirten HDP'li Yüksekdağ, "Ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler, milletvekilliği seçimlerine tek listeyle girerek kendi adayımızı göstermeyi ve gücümüzü pekiştirmeyi savunduk." dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Figen Yüksekdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li Figen Yüksekdağ'dan Kılıçdaroğlu çıkışı: Seçimlerde destek vermemiz yanlıştı - Son Dakika
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