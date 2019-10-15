Son Dakika Haberleri: HDP'li iki belediye başkanına terör soruşturmasında gözaltı
Son Dakika Güncel HDP'li iki belediye başkanına terör soruşturmasında gözaltı

HDP'li iki belediye başkanına terör soruşturmasında gözaltı

1 saat önce

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP'li iki belediye başkanına terör soruşturmasında gözaltı, System.String[]

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hakkari'deki operasyonda HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman ve Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı gözaltına alındı.

Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar da Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya'da bir adreste yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Yaşar, işlemlerinin ardından Hakkari'ye gönderildi.

Emniyet müdürlüğü ekipleri, Hakkari ve Yüksekova belediyesi çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak içeride arama yaptı. Bazı doküman ve malzemelere el konuldu.

Van'ın Erciş ilçesinde de "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında HDP'li ilçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir gözaltına alınmıştı.

Halkların Demokratik Partisi, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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