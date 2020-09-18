HDP'li Mızraklı'nın görevden uzaklaştırmasına yapılan itiraza mahkemeden ret - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 19 Ağustos 2019'da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın, görevden uzaklaştırma işleminin iptali için açtığı dava, Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi'nce reddedildi.

HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, 19 Ağustos 2019'da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alındı. Ardından HDP'li Mızraklı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı. 9 Mart'taki duruşmada, Mızraklı, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mızraklı, kararın ardından görevden uzaklaştırma işleminin iptaline ilişkin avukatları aracılığıyla Ekim 2019'da Diyarbakır İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi'nde 14 Eylül'de görülen duruşmada, Mızraklı'nın avukatlarının, İçişleri Bakanlığı'na görevlendirmenin iptali için açtığı davanın reddine karar verildi. Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi'nin davanın reddine dair verilen kararın gerekçesi de açıkladı. Mahkemenin gerekçeli kararında, Mızraklı'nın 'Terör örgütü propagandası yapma, terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklu bulunduğuna yer verilirken, davacı tarafından dava konusu işlemle hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirinin görevinden kaynaklı olmayan soruşturma ve kovuşturma dayandığı ileri sürüldüğünden, öncelikle anılan soruşturma ve kovuşturmaların davacının göreviyle ilgili olup olmadığının ortaya konulması gerektiği belirtildi.