HDP'li Turan, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına çözüm istedi - Son Dakika

HDP'li Turan, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına çözüm istedi

13.10.2020 12:37
HDP'li Turan, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına çözüm istedi, System.String[]

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, mevsimlik tarım işçilerini, kaderlerine terk etmenin, bu ülkenin geleceğinden çalmak olduğunu savundu.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, mevsimlik tarım işçilerini, kaderlerine terk etmenin, bu ülkenin geleceğinden çalmak olduğunu savundu.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in Erdemli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin taşıyan aracın kaza yapması sonucu 33 tarım işçisinin yaralandığını, 2 tarım işçisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Tarım işçilerinin maruz kaldığı koşulların, meydana gelen trafik kazalarının, iş sağlığı ve güvenliğine uygun olmayan biçimde çalışmalarının sıradan hale geldiğini vurgulayan Turan, "Ne yazık ki ülkemizde, her gün çok sayıda tarım işçisi iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalıyor. Dün Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan trafik kazası ne ilk ne de ne yazık ki son olacak." dedi.

Turan, mevsimlik tarım işçilerinin, büyük bir fonksiyonu ifa ettiğini belirterek, "Onları kendi kaderlerine terk etmek, onların istenmeyen kesimler gibi lanse edilmesine imkan sağlamak, aslında bu ülkenin geleceğinden çalmaktır. Daha demokratik, emeğin karşılığını aldığı, insanların huzur, barış ve demokrasi içinde yaşadığı bir ülkenin kurulabilmesi için ilk adım; mevsimlik tarım işçilerinin koşullarının her açıdan düzeltilmesidir. " diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Mersin, Tarım, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Turan, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına çözüm istedi - Son Dakika


Son Dakika

Avustralya sigara kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 42'ye yükseldi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı         
12:15
"Bakasetas ilk tercihimizdi" diyen Erol Bulut'tan çarpıcı itiraf: F.Bahçe'den önce Verona'yla anlaşmıştım         
11:34
Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar         
11:26
Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak         
11:05
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti         
10:12
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Sakarya'da maske takmayanlar üçüncü cezada karantina yurduna alınacak Sakarya'da maske takmayanlar üçüncü cezada karantina yurduna alınacak         
00:19
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık         
20:43
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 13:04:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li Turan, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına çözüm istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei