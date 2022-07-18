MYK, bugün Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başkanlığında toplanarak görev dağılımını yaptı. HDP MYK'da yeni görev dağılımı şu şekilde oldu:

"Çözüm Bizde, Sözümüz Var" sloganıyla 3 Temmuz'da yapılan HDP 5. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen Parti Meclisi ilk toplantısını dün yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 'ın babasının vefatı ve taziyesi nedeniyle katılamadığı toplantıda, MYK üyeleri belirlendi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Hdp Myk Üyelerinin Görev Dağılımı Belli Oldu - Son Dakika

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