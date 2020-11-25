Son dakika: HDP önünde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' gerginliği - Son Dakika

Son dakika: HDP önünde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' gerginliği

25.11.2020 15:07

Son dakika 3. sayfa haberi: HDP önünde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' gerginliği HDP'liler gün ile ilgili açıklama yapmak istedi, evlat nöbetindeki aileler sinir krizi geçirdi Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde...

HDP önünde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' gerginliği

HDP'liler gün ile ilgili açıklama yapmak istedi, evlat nöbetindeki aileler sinir krizi geçirdi

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 450'nci gününde de devam ederken, HDP'lilerin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilgili açıklama yapmak istediğini duyan nöbetteki aileler sinir krizi geçirdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 450'nci gününde de devam ediyor. HDP'lilerin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile ilgili basın açıklaması yapmak istediklerini ve kadınları savunacaklarını duyan nöbetteki anneler sinir krizi geçirdi. Yıllardır dağlarda ölüme terkedilen ve kapılarında gözü yaşlı bekleyen annelerin haklarını savunmalarını istemeyen aileler, dağdaki kız çocuklarını geri göndermeleri gerektiğini söyleyerek sinir krizi geçirdi. Bazı HDP'lilerin binadan çıkarken ailelerin feryadına gülmesi sonrası aileler ve HDP'liler arasında gerginlik çıktı.

"Hiçbir HDP'li, kadın hakkını savunmasın"

7 yıl önce 17 yaşında Bursa'dan kandırılarak dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, HDP'lilerin kadına şiddet hakları ile ilgili açıklamalar yapacağını duyunca sinir krizi geçirdi. Anne Mutlu, Cumhurbaşkanına seslenerek mecliste savunma yapmaları konusunda söz hakkı verilmemesi gerektiğini söyledi. Anne Mutlu, "Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. 7 yıldır savaşın içerisinde kızımın yüzünü görmedim. Kızım dağda ben de burada bir kadın değil miyim? Cumhurbaşkanımıza bir mesajım var Allah rızası için HDP'li milletvekillerinin mecliste kadınların hakkını savunmaları dile getirmesin" dedi.

Son dakika: HDP önünde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' gerginliği
Son dakika: HDP önünde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' gerginliği
Son dakika: HDP önünde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' gerginliği
Son dakika: HDP önünde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' gerginliği

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: HDP önünde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' gerginliği - Son Dakika


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