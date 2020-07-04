HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 306'ıncı gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 306'ıncı gününde

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 306'ıncı gününde Ailelerin direnişi devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 306'ıncı gününde de devam ediyor.

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 306'ıncı gününde

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Ailelerin direnişi devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 306'ıncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 306'ınci gününde de devam ediyor. 5 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zihinsel engelli 20 yaşındaki kardeşi Rahim Çiftçi'nin terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ağabeyi Mehmet Sıddık Çiftçi, 306 gündür bu çadırda olduğunu söyledi. Ağabey çiftçi, "306 sene de geçse gene ben buradayım, kardeşim gelmeyene kadar ben buradan gitmeyeceğim. Benim kardeşimi 15 yaşında kaçırdılar. Annem hastalandı onun üzerine ve kalp krizinden öldü. Ben kardeşimi bekliyorum, kardeşim gel Türk devletine teslim ol" dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 306'ıncı gününde - Son Dakika
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