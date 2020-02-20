HDP önündeki eylemde 171'inci gün (3) - Son Dakika

HDP ÖNÜNDE GERGİNLİK

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı.

Aileler, oturma eylemlerini sürdürdükleri sırada parti binasına gelen HDP'lilerin, çocuklarının fotoğraflarına bakıp güldüklerini ileri sürmesiyle olay çıktı. Parti binasına girmek isteyen aileler, polis tarafından engellendi. Çıkan gerginlikte oturma eylemindeki bazı kadınlar fenalaştı, bazıları da binanın camlarını kırdı.

Oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın , HDP milletvekilleri, yöneticileri ve parti çalışanları kendilerini görmezden geldiklerini söyledi. Aydın, 23 Şubat günü Ankara 'da yapılacak HDP'nin kongresine çocukların katılmaması için çağrıda bulunarak, şunları söyledi: