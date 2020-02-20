HDP önündeki eylemde 171'inci gün (3) - Son Dakika
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HDP önündeki eylemde 171'inci gün (3)

6 saat önce

HDP ÖNÜNDE GERGİNLİKDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı.

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HDP ÖNÜNDE GERGİNLİK

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı.

Aileler, oturma eylemlerini sürdürdükleri sırada parti binasına gelen HDP'lilerin, çocuklarının fotoğraflarına bakıp güldüklerini ileri sürmesiyle olay çıktı. Parti binasına girmek isteyen aileler, polis tarafından engellendi. Çıkan gerginlikte oturma eylemindeki bazı kadınlar fenalaştı, bazıları da binanın camlarını kırdı.

Oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP milletvekilleri, yöneticileri ve parti çalışanları kendilerini görmezden geldiklerini söyledi. Aydın, 23 Şubat günü Ankara'da yapılacak HDP'nin kongresine çocukların katılmaması için çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Bizi görmezden geliyorlar. Sur ilçesinde oturuyorum. Dün yüzlerce HDP'li sokaklara girmişti. Broşür dağıtıyorlardı. Ayın 23'ünde Ankara'da kongre olacağını, otobüsle götürülüp getirileceklerini söylüyorlardı. İradesi olmayan çocukları zorla Ankara'ya götürmek istiyorlar. Kongreyi kalabalıklaştırmak istiyorlar. Çocuklarla kongre olmaz" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Ankara, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
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