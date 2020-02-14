HDP Sözcüsü Kubilay'dan kongreye destek çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP Sözcüsü Kubilay'dan kongreye destek çağrısı - Son Dakika

HDP Sözcüsü Kubilay'dan kongreye destek çağrısı

6 saat önce

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, HDP'nin 4'üncü Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Tüm dostlarımızı 23 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda HDP ile omuz omuza olmaya, destek ve dayanışma sunmaya çağırıyoruz.

HDP Sözcüsü Kubilay'dan kongreye destek çağrısı, System.String[]

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, HDP'nin 4'üncü Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Tüm dostlarımızı 23 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda HDP ile omuz omuza olmaya, destek ve dayanışma sunmaya çağırıyoruz." dedi.

Kubilay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bazı illerde yapılan operasyonlarda aralarında HDP yöneticilerinin yanı sıra gazeteci ve öğrencilerin de bulunduğu birçok kişinin gözaltına alındığını ifade eden Kubilay, bu gözaltıları sert bir dille kınadıklarını belirtti. Kubilay, HDP üzerindeki şiddet dolu ellerin çekilmesi gerektiğini söyledi.

Dış politikada yaşanan gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Kubilay, hükümetin Suriye ve Libya'ya yönelik adımlarının hangi ilke ve hedefler doğrultusunda atıldığını hiç kimsenin bilmediğini öne sürdü. Kubilay, partisinin 23 Şubat'ta gerçekleştireceği 4'üncü Büyük Kongre'yle ilgili şunları kaydetti:

"Tüm komisyonlarımız, il ve ilçe örgütlerimiz çalışmalarını sürdürüyor, hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Ankara'da en az 30 bin kişinin katılımıyla büyük bir coşkuyla kongremizi gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm dostlarımızı 23 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda HDP ile omuz omuza olmaya, destek ve dayanışma sunmaya çağırıyoruz."

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Fehmi Kubilay, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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