Hedef, 11 Milyon Yolcu
2 saat önce
SALONLARI dolaşırken havayı hemen sezinliyorsunuz.Birçok salon boş.Ama Türkiye, İtalya, İspanya salonları tıka basa ziyaretçi dolu.Fuarda Türkiye standının dışında uçak şirketleri ayrı bir salonda temsil ediliyor.
SALONLARI dolaşırken havayı hemen sezinliyorsunuz.
Birçok salon boş.
Ama Türkiye
, İtalya
, İspanya
salonları tıka basa ziyaretçi dolu.
Fuarda Türkiye standının dışında uçak şirketleri ayrı bir salonda temsil ediliyor. Türkiye'ye yıllardır turist
ve Türk yolcu taşıyan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan
ile görüştüm.
"Nasıl gidiyor?" diye sordum:
"2019'da rekor beklentimiz var. İlgi bunu gösteriyor. 2019'u en iyi yıl olarak kapatacağız. Ben 4'üncü kez fuara katılıyorum. Tur operatörlerine ve acentelere randevu vermekte zorlanıyoruz. Sadece yaz sezonu değil, kış sezonuna da çok ilgi var. Artış yüzde 50."SEFERLERİ ARTIRIYORUZ
"Peki ama mevcut seferler bu artan ilgiye cevap verebilecek mi?" sorusuna ise Çalışkan'ın cevabı şöyle oldu:
"Seferlerimizi çift haneli artırıyoruz. Yüzde 15'in üzerinde sefer artışı yapacağız. Orta Avrupa
'dan Türkiye'ye 6.6 milyon koltuk tarifeli direk seferler yapacağız. Türkiye'nin 12 kentinden Avrupa'nın 16 kentine direkt tarifeli uçuşlar düzenliyoruz. İnsanlar bizi daha çok 'charter' havayolu şirketi olarak biliyor. Ama artık 'charter' değiliz. Tarifeli havayoluyuz. Uçuşlarımızın yüzde 60, 70'i tarifeli. SunExpress yıllardır turistleri Türkiye'ye bağlayan bir havayolu. Geçen yıl 10 milyon yolcu taşıdık. Bu yıl 11 milyonu aşmayı planlıyoruz. Geçen yıl yolcular hep son dakikalarda geldi. Başka ülkelerde yer bulamayanlar geldi. Şimdi daha nitelikli, harcama potansiyeli yüksek yolcu profilini seçme imkanına sahip olduk."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:20
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