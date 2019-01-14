Hedef Daha Fazla İhracat!
1 saat önce
Sektörde 25 yılını geride bırakan Türkel Fuarcılık, 2019 yurt dışı fuar takvimine Afrika ve Ortadoğu'da yeni eklediği fuarlarla çalıştığı sektörlerin hem ihracat artışını hem de Pazar çeşitliliğini hedefliyor.
Hazır giyim sektöründe Ürdün ve Kenya pazarlarını sunan firma; inşaat, ağaç işleme ve mobilya yan sanayi sektörlerine de Dubai, Mısır, Kamerun ve Kenya ile çeşitlilik katacak.
Eylül ayında Kahire'de gerçekleştirilecek zemin ve duvar fuarı ile de Mısır'da son 2 yıldır yükselen inşaat pazarından Türk firmalarının pay alması için önemli bir fırsat olacaktır.
Ayrıca suların durulduğu ve tekrar ayağa kalkmaya başlayan Libya pazarı,ve THY'nin yakın bir zamanda uçuşlara başlaması ile tekrar ülkemiz için çok önemli bir pazar olmaya başlayacaktır. Türkel Fuarcılık kasım ayında Libya – Trablus'ta organize edeceği inşaat ve dekorasyon fuarı ile ihracatçılarımıza yepyeni bir fırsat sunuyor.
Görüşüne başvurduğumuz Türkel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Yazgan, üretici firmalarımızın ciroları içinde ihracatlarının payının en az %50 olması gerektiğini ifade etti.
Ülke olarak 2023 ihracat hedefi 500 milyar doları yakalamak için firmalarımızın yönünü yurt dışına çevirmesi, Afrika ve Ortadoğu pazarlarındaki paylarını arttırmaları gerekiyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:05 Kaynak: Bültenler
ABD ile Yaşanan Ticaret Savaşına Rağmen Çin'in İhracatı Son 7 Yılın En Güçlü Artışını Yaşadı
Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak
Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu
70 Milyonluk Büyük İkramiyeyi Kazandı Ama Hala Parasını Almadı