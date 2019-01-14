Son Dakika Haberleri: Hedef Daha Fazla İhracat!

Hedef Daha Fazla İhracat!

1 saat önce

Sektörde 25 yılını geride bırakan Türkel Fuarcılık, 2019 yurt dışı fuar takvimine Afrika ve Ortadoğu'da yeni eklediği fuarlarla çalıştığı sektörlerin hem ihracat artışını hem de Pazar çeşitliliğini hedefliyor.

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Hazır giyim sektöründe Ürdün ve Kenya pazarlarını sunan firma; inşaat, ağaç işleme ve mobilya yan sanayi sektörlerine de Dubai, Mısır, Kamerun ve Kenya ile çeşitlilik katacak.

Eylül ayında Kahire'de gerçekleştirilecek zemin ve duvar fuarı ile de Mısır'da son 2 yıldır yükselen inşaat pazarından Türk firmalarının pay alması için önemli bir fırsat olacaktır.

Ayrıca suların durulduğu ve tekrar ayağa kalkmaya başlayan Libya pazarı,ve THY'nin yakın bir zamanda uçuşlara başlaması ile tekrar ülkemiz için çok önemli bir pazar olmaya başlayacaktır. Türkel Fuarcılık kasım ayında Libya – Trablus'ta organize edeceği inşaat ve dekorasyon fuarı ile ihracatçılarımıza yepyeni bir fırsat sunuyor.

Görüşüne başvurduğumuz Türkel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Yazgan, üretici firmalarımızın ciroları içinde ihracatlarının payının en az %50 olması gerektiğini ifade etti.

Ülke olarak 2023 ihracat hedefi 500 milyar doları yakalamak için firmalarımızın yönünü yurt dışına çevirmesi, Afrika ve Ortadoğu pazarlarındaki paylarını arttırmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:05 Kaynak: Bültenler

Orta Doğu, Afrika, İhracat, Güncel
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